Aandeel vrouwelijke ondernemers blijft steken, ziet ABN AMRO

Het aantal vrouwelijke ondernemers groeit nauwelijks door, zegt ABN AMRO in een nieuw rapport. Afgelopen jaren is hun aandeel blijven steken op 37 procent en ook de komende tien jaar dreigt dit te gebeuren. Volgens de onderzoekers kunnen banken en de overheid het aandeel vrouwen helpen vergroten door meer rekening te houden met de verschillende redenen waarom mannen en vrouwen een bedrijf starten.

Om ondernemen aantrekkelijker te maken voor vrouwen moet niet alleen worden gekeken naar de man-vrouwverhouding, omdat dat veel vrouwen zou afschrikken en het verschil zo in stand blijft. In plaats daarvan moet per sector een aanpak komen, zegt sectoreconoom Gerarda Westerhuis.

“Het is belangrijk om te erkennen dat de behoeften en obstakels van vrouwelijke ondernemers per sector sterk verschillen. Obstakels die vrouwen in meer technische sectoren tegenkomen, zoals toegang tot onderwijs, financiering en netwerken, verschillen aanzienlijk van die in bijvoorbeeld de handel.” In sectoren met veel mannen zien vrouwen misschien niet dat ook zij een bedrijf kunnen starten en hebben ze mogelijk minder vertrouwen in hun eigen capaciteiten, aldus de onderzoekers.

In bijvoorbeeld de gezondheidszorg zijn volgens de studie veel meer vrouwelijke ondernemers dan in de techniek, omdat vrouwen vaak een bedrijf starten om maatschappelijke impact te maken. Mannen zouden dit vaker voor het geld doen of omdat ze een familiebedrijf willen overnemen. Banken en de overheid moeten wat de onderzoekers betreft meer rekening houden met de verschillende motivaties en maatschappelijke impact zwaarder laten wegen bij beleid en financiering.

Het rapport wijst op al bestaande subsidies en andere financiële regelingen voor starters of al bestaande bedrijven die maatschappelijke impact willen maken met bijvoorbeeld verduurzaming. Deze regelingen zijn er al in onder meer de landbouw en cultuur. De overheid kan dit soort regeling ook optuigen voor andere branches, vinden de onderzoekers.