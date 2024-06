Achterafbetaaldiensten scherpen leeftijdscheck aan, zegt minister

Aanbieders van Buy Now, Pay Later-diensten, zoals Klarna en Riverty, hebben hun leeftijdscheck aangescherpt. Dat schrijft minister van Financiën Steven van Weyenberg in een brief aan de Tweede Kamer. Er zijn al langer zorgen over het feit dat veel minderjarigen hun onlineaankopen achteraf betalen door de leeftijdscontroles van die aanbieders te omzeilen.

Minderjarigen mogen geen gebruikmaken van BNPL-diensten, maar doen dat wel. Vorig jaar betaalden jongeren bijna 600.000 keer iets achteraf volgens onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Achterafbetaaldiensten checken de leeftijd van de klant, maar doen dat niet bij elke transactie. Dat gaan de aanbieders nu wel doen.

“Het is goed dat de aanbieders ons onlangs hebben laten weten dat zij die handschoen hebben opgepakt”, schrijft de minister in reactie op Kamervragen van GroenLinks-PvdA en de ChristenUnie over dit onderwerp. “Ze hebben toegezegd dat zij bij alle gebruikers van BNPL gaan verifiëren of de opgegeven geboortedatum correct is.”