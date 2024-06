AI-chipbedrijf Nvidia zet opmars voort op Wall Street

Nvidia zette donderdag de opmars voort op de aandelenbeurzen in New York, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag. Nvidia werd dinsdag al 3,5 procent meer waard en kreeg er nu 2,5 procent bij. De ontwerper en verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) profiteert van de sterke opmars van AI en is inmiddels het waardevolste bedrijf ter wereld. Dinsdag bereikte Nvidia al een beurswaarde van ruim 3,3 biljoen dollar en haalde daarmee Microsoft en Apple in.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 38.785 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,1 procent tot 5493 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 2 procent tot 17.893 punten. Woensdag waren de Amerikaanse beurzen dicht om Juneteenth, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten wordt herdacht. De S&P 500 en de Nasdaq sloten dinsdag op nieuwe recordniveaus.

Beleggers verwerkten daarnaast nog nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo werd bekendgemaakt dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS is uitgekomen op 238.000. Dat was iets meer dan kenners hadden verwacht. De situatie op de arbeidsmarkt speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve.

Dell steeg 5,7 procent. Topman Michael Dell zei op X dat de fabrikant van computers en serves samen met Nvidia een “Dell AI-fabriek” bouwt voor het AI-bedrijf xAI van Elon Musk. Musk liet weten dat ook Super Micro Computer (plus 6,7 procent) servers zal leveren aan xAI.

Boeing verloor 1 procent. Volgens topman David Calhoun is de cultuur op de werkvloer “verre van perfect”, maar boekt Boeing vooruitgang. Calhoun zei dat dinsdag tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat over problemen met de kwaliteitscontroles bij de productie. Nadat een Boeing 737 MAX 9 in januari na het opstijgen een deurpaneel had verloren, komen steeds meer signalen naar buiten dat het concern het niet zo nauw neemt met veiligheidsvoorschriften.

Amazon won 1,4 procent. Het webwinkelconcern wil de komende jaren miljarden euro’s extra investeren in Duitsland. Zo wil Amazon 8,8 miljard dollar uittrekken om zijn infrastructuur voor clouddiensten in dat land uit te breiden om aan de groeiende vraag te blijven voldoen.

De euro was 1,0723 dollar waard, tegen 1,0748 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 82,14 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 85,76 dollar per vat.