ASMI en Van Lanschot bij stijgers op licht hoger Damrak

ASMI en Van Lanschot Kempen behoorden donderdag tot de sterkste stijgers op het Damrak. ASMI profiteerde van een positief analistenrapport. De kenners van de Amerikaanse bank Morgan Stanley schroefden hun aanbeveling voor het chipbedrijf op naar kopen. Volgens de analisten biedt de opkomst van kunstmatige intelligentie grote kansen voor de apparatuur van ASMI. Ook het koersdoel voor het aandeel ging flink omhoog. ASMI werd ruim 4 procent hoger gezet en stond daarmee bovenaan in de AEX-index.

Van Lanschot Kempen ging met een winst van 3,5 procent op kop in de MidKap. De vermogensbeheerder kwam voorafgaand aan zijn beleggersdag met een strategie-update en financiële doelstellingen voor 2027, die goed werden ontvangen. De bank voor vermogende particulieren streeft onder meer naar een jaarlijkse groei van het vermogen onder beheer van 10 procent. Ook verhoogt Van Lanschot Kempen het rendementsdoel van 12 procent naar meer dan 18 procent en keert de bank het grootste deel van de nettowinst uit aan de aandeelhouders.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 928,40 punten. De hoofdindex werkte daarmee het verlies van een dag eerder weer weg. De MidKap klom 0,5 procent tot 885,96 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen 0,5 procent. Londen won 0,2 procent, voorafgaand aan het rentebesluit van de Bank of England. Algemeen wordt verwacht dat de centrale bank het rentetarief in het Verenigd Koninkrijk onveranderd zal laten op het hoogste niveau in zestien jaar.

Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler bij de Amsterdamse hoofdfondsen, met een verlies van 2 procent. NN Group klom 0,7 procent. De verzekeraar wil zich in de loop van 2025 op de betaalmarkt gaan richten met eigen betaalrekeningen. Daarmee gaat NN de concurrentie aan met ABN AMRO, Rabobank en ING.

AMG steeg 2,5 procent in de MidKap. De metalengroep heeft een belang van 15,8 procent genomen in Savannah Resource, de ontwikkelaar van een groot lithiumproject in Portugal, voor omgerekend zo’n 19 miljoen euro.

Bij de kleinere bedrijven klom Avantium 7 procent. De ontwikkelaar van plantaardige plastics opent zijn nieuwe fabriek in Delfzijl officieel op 22 oktober dit jaar. In de fabriek zullen op grote schaal grondstoffen voor plantaardige plastics worden gemaakt.

De euro was 1,0730 dollar waard, tegen 1,0748 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie minder op 81,54 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 85,22 dollar per vat.