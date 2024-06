ASMI en Van Lanschot Kempen vergroten koerswinst op hoger Damrak

Chipbedrijf ASMI en bank Van Lanschot Kempen eindigden donderdag met nog grotere koersstijgingen na hun sterke openingswinsten en hoorden daarmee bij de winnaars op Beursplein 5. ASMI dankt de koersstijging aan positieve analistenrapporten van de Amerikaanse banken Morgan Stanley en Bank of America.

Analisten van de twee banken verwachten dat de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) komende jaren grote kansen biedt voor de machines van ASMI. De kenners schroefden hun aanbeveling voor het chipbedrijf op naar kopen. Het chipbedrijf won in de AEX-index 5,3 procent, na een openingswinst van ruim 4 procent.

Van Lanschot Kempen was de grote uitschieter in de MidKap en klom 5,4 procent. De bank voor particulieren met veel vermogen kwam in aanloop naar zijn beleggersdag met een strategie-update en financiële doelstellingen voor 2027. Die werden goed ontvangen. De bank voor vermogende particulieren streeft er onder meer naar om het vermogen onder beheer jaarlijks 10 procent te laten groeien. Ook verhoogt Van Lanschot Kempen het rendementsdoel van 12 procent naar meer dan 18 procent en keert de bank het grootste deel van de nettowinst uit aan de aandeelhouders.

De AEX-index eindigde 1 procent hoger op 933,84 punten. De MidKap won 1,2 procent op 891,78 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 1,3 procent. Die in Londen steeg minder hard, namelijk 0,8 procent. De Bank of England besloot eerder op de dag zoals verwacht de rente onveranderd te laten.

Het Duitse Rheinmetall klom 2,2 procent in Frankfurt. De wapenfabrikant heeft een order ontvangen van 8,5 miljard euro, een recordbedrag. Het bedrijf gaat volgend jaar artilleriemunitie leveren aan het Duitse leger. Een deel daarvan gaat naar Oekraïne om het land te helpen bij de oorlog tegen Rusland.

Betaalbedrijf Adyen eindigde iets hoger in de AEX met een plus van 0,5 procent. NN Group steeg 0,9 procent. De verzekeraar wil zich volgend jaar op de betaalmarkt gaan richten met eigen betaalrekeningen. Daarmee gaat NN concurreren met de grote banken ABN AMRO, Rabobank en ING.

Unilever was een van de weinige dalers op het Damrak en verloor 0,3 procent. Ook Air France-KLM eindigde met een min, van 1,6 procent.

De euro was 1,0706 dollar waard, tegen 1,0748 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 82,87 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 85,33 dollar per vat.