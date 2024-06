Bijna kwart Nederlandse bedrijven te laat met betaling facturen

Bijna een kwart van de Nederlandse bedrijven heeft vorig jaar facturen te laat betaald. Daarbij waren vooral grote bedrijven te laat met het betalen van rekeningen binnen de aangegeven betalingstermijnen, aldus een studie van onderzoeksbureau Altares Dun & Bradstreet.

Volgens de studie is er over het algemeen wel verbetering te zien bij het betaalgedrag in het bedrijfsleven, want 76,1 procent van de facturen werd binnen de betaaltermijn voldaan. Dat is een kleine stijging ten opzichte van 2022. Slechts 0,4 procent van de facturen werd na negentig dagen betaald, tegenover 0,5 procent in 2022.

Maar er zijn dus wel duidelijke verschillen te zien in het betaalgedrag tussen grote en kleinere bedrijven. Bij de zeer kleine ondernemingen werd 78,8 procent van de facturen op tijd betaald en bij kleine ondernemingen was dit 69 procent. Zij doen het aanzienlijk beter dan middelgrote (50,9 procent) en grote bedrijven (34,1 procent).

Nederland behoort wel tot de punctueelste in Europa, aldus het onderzoek. Denemarken scoort het best met een punctualiteitspercentage van 94,2 procent. In België werden de minste facturen op tijd betaald (40,4 procent).