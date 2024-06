Britse centrale bank houdt zevende rentepauze op rij

De Bank of England heeft het belangrijkste rentetarief in het Verenigd Koninkrijk opnieuw onveranderd gelaten op 5,25 procent, het hoogste niveau sinds februari 2008. De Britse centrale bank liet de rente daarmee voor de zevende keer op rij ongewijzigd. Economen hadden al verwacht dat de leenkosten niet zouden worden aangepast.

De beleidsbepalers van de centrale bank waren niet unaniem over het rentebesluit. Zeven van de negen bestuurders stemden voor het ongewijzigd laten van de rente. Twee bestuurders hadden liever een renteverlaging gezien.

Woensdag bleek nog dat de Britse inflatie in mei voor het eerst in bijna drie jaar is teruggekeerd naar de doelstelling van 2 procent. Net als in de eurozone bleven de prijsstijgingen in de Britse dienstensector echter hoog. Ook de zogeheten kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak niet worden meegenomen, bleef ruim boven de doelstelling van de centrale bank.