Duitse economieminister Habeck betreurt stuklopen TenneT-deal

De Duitse minister voor Economische Zaken Robert Habeck is teleurgesteld dat gesprekken over de aankoop van het Duitse deel van netbeheerder TenneT zijn geklapt. Donderdag werd bekend dat de Duitse regering onderhandelingen over zo’n deal definitief stopzet, omdat er te grote begrotingsproblemen zijn.

“Het is erg jammer dat het niet mogelijk was om een politieke oplossing te vinden”, zei Habeck tegen verslaggevers tijdens een bezoek aan Zuid-Korea. De minister, lid van de Groenen, had het liefst gezien dat de Duitse activiteiten van de Nederlandse hoogspanningnetbeheerder samen zouden gaan met drie andere netbeheerders in Duitsland. Habeck zei dat dit elektriciteit goedkoper had kunnen maken voor consumenten.

De Duitse regeringscoalitie van sociaaldemocraten, groenen en liberalen is op dit moment in moeizame onderhandelingen verwikkeld over de begroting voor 2025. Naar verwachting zijn er miljardentekorten, dus doet het ministerie van Financiën controversiële bezuinigingsvoorstellen.