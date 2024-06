Duitse regering stopt gesprekken over aankoop TenneT Duitsland

De Duitse regering is niet langer van plan de Duitse activiteiten van netbeheerder TenneT te kopen. Tussen Den Haag en Berlijn liepen lange tijd gesprekken voor zo’n deal die TenneT van de nodige miljarden moest voorzien voor de uitbreiding van het hoogspanningsnet in Nederland. Maar de Duitse regering heeft te veel begrotingsproblemen om TenneT Duitsland volledig over te kunnen nemen, maakte TenneT bekend.

“Vandaag zijn de besprekingen tussen TenneT Holding en Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), handelend namens de Duitse Bondsregering, over een volledige verkoop van TenneT Duitsland beëindigd”, verklaart TenneT.

Vorige maand kondigde demissionair minister Steven van Weyenberg (Financiën) al aan naar alternatieven voor de verkoop van TenneT Duitsland te kijken. Zo onderzoekt het kabinet of de Nederlandse staat als eigenaar van TenneT zelf kapitaal kan bijstorten. Maar ook een verkoop of gedeeltelijke verkoop aan een private partij of een beursgang van de Duitse activiteiten behoren tot de mogelijkheden.

“De Duitse overheid heeft toegezegd dergelijke alternatieve oplossingen te ondersteunen. In de tussentijd blijft TenneT zich volledig inzetten voor de uitvoering van haar grote investeringsplannen in beide landen”, schrijft TenneT daarover. Het kabinet verstrekte begin dit jaar ook een lening van 25 miljard euro waarmee TenneT in 2024 en 2025 verder kan.