Franse hotels klagen Airbnb aan om oneerlijke handelspraktijken

Verschillende Franse hotels hebben een rechtszaak aangespannen tegen Airbnb. Het verhuurplatform wordt van oneerlijke handelspraktijken beschuldigd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet innen van toeristenbelasting of het plaatsen van advertenties die niet voldoen aan de regels voor het verhuren van woningen. De hotels eisen een schadevergoeding van ruim 9 miljoen euro.

Airbnb stelt zich aan de regels te houden. Zo meldt het platform vorig jaar 187 miljoen euro aan toeristenbelasting te hebben afgedragen aan steden. “Als deze nieuwe juridische actie de activiteiten van Airbnb of de capaciteit van onze Franse verhuurders om hun woning te verhuren belemmert, zullen we alle opties overwegen”, zegt Airbnb in een verklaring. Daaronder behoort volgens het platform ook “het nemen van juridische stappen, om onze rechten te beschermen”.

Platforms als Airbnb leiden in veel steden tot onvrede. Zo zien hotels de klandizie slinken en zijn er tegelijk minder appartementen beschikbaar voor langetermijnverhuur aan inwoners. De Franse hotelbranchevereniging UMIH heeft ook al een zaak lopen tegen Airbnb.