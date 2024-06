Gamewinkelketen Game Mania in financiële problemen, zoekt koper

Game Mania is op zoek naar een overnamekandidaat, meldt de gamewinkelketen donderdag. Moedervennootschap Heroik heeft bij de ondernemingsrechtbank in Antwerpen een soort uitstel van betaling aangevraagd en deze toegewezen gekregen. Daardoor is Game Mania tijdelijk beschermd tegen schuldeisers.

“Deze moeilijke beslissing komt voort uit de noodzaak het bedrijf sneller aan te passen aan de veranderende markt gedreven door de digitalisering in zowel de videogamesindustrie als in een sterk competitief retaillandschap”, meldt de onderneming. “De forse kostenstijgingen door hoge inflatie zorgden voor extra druk op de financiële resultaten van het bedrijf.”

Game Mania, met een hoofdkantoor in Antwerpen, heeft in Nederland en België respectievelijk 21 en 14 winkels, waar in totaal 165 mensen werken. Het bedrijf benadrukt tijdens de zoektocht naar een overnemer volledig operationeel te blijven.

“Wij begrijpen dat deze stap vragen en zorgen met zich meebrengt voor onze klanten, medewerkers en partners”, erkent topman Kris Lenaerts van Heroik in een toelichting. “Het besluit is genomen met het oog op het maximaal behouden van onze activiteiten en werkgelegenheid.”