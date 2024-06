Gemiddelde WOZ-waarde woningen stijgt met 3 procent

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning bedroeg aan het begin van dit jaar 379.000 euro. Dat is 3 procent meer dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De WOZ-waarde steeg niet overal. In Amsterdam daalde de gemiddelde WOZ-waarde met 3,5 procent. Mede daardoor was de ontwikkeling in Noord-Holland met een stijging van 0,2 procent het laagst van alle provincies. Wel blijft Noord-Holland met een gemiddelde WOZ-waarde van 462.000 euro koploper, op de voet gevolgd door de provincie Utrecht met 450.000 euro.

In Midden-Groningen steeg de WOZ-waarde met 15,5 procent het sterkst. Het gemiddelde ging daar naar 276.000 euro per woning.

Bloemendaal had opnieuw de hoogste waarde met 905.000 euro per woning, hoewel de gemiddelde WOZ-waarde er met 2,7 procent daalde. Ook Laren (NH) leverde wat in, maar staat met een gemiddelde van 888.000 euro op de tweede plek. In Kerkrade was de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met 200.000 euro het laagst. Vorig jaar was dat in Pekela.

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met een jaar vertraging. Dit komt doordat woningen voor de WOZ in 2024 worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari 2023. De prijzen van bestaande koopwoningen waren in januari van dit jaar bijna 2 procent hoger dan een jaar eerder, maar deze prijsontwikkeling wordt pas meegenomen in de WOZ-waarde van 2025.

De prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen en de WOZ-waarde zijn niet een-op-een vergelijkbaar. Bij de berekening van de ontwikkeling van de WOZ-waarde worden alle woningen meegenomen, ook huurwoningen en niet-verkochte koopwoningen. Daarnaast verandert de woningvoorraad door nieuwbouw en sloop, wat over het algemeen zorgt voor een hogere WOZ-waarde.

De WOZ-waarde wordt door de gemeenten vastgesteld om de hoogte van een aantal belastingen en heffingen te bepalen, zoals de onroerendzaakbelasting, inkomstenbelasting en waterschapsbelasting.