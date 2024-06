Knot: goede argumenten voor ECB-rentebesluiten per kwartaal

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) zegt dat er goede argumenten zijn voor de Europese Centrale Bank (ECB) om per kwartaal een rentebesluit te nemen. Ieder kwartaal publiceert de ECB namelijk nieuwe prognoses over de economische groei en inflatie in de eurozone en dat biedt de centrale bank in Frankfurt meer informatie om het monetaire beleid op te baseren, aldus Knot, die spreekt van een “sterke zaak” hiervoor.

Knot gaf donderdag een speech in Milaan waar hij dit pleidooi hield. Nu komt de ECB ongeveer elke zes weken met een rentebesluit en is er in de zomerperiode een langere pauze. Knot zei dat de ECB per vergadering en op basis van de beschikbare gegevens een besluit neemt. Eerder deze maand verlaagde de ECB voor het eerst sinds 2019 de rente in het eurogebied. Volgens Knot kan verder worden gegaan met het “langzaam, maar zeker de voet van de rem te halen”.

De economische projecties worden in maart, juni, september en december gepubliceerd door de ECB. Volgens Knot is het nu extra belangrijk om zoveel mogelijk informatie te hebben voor de ECB, gezien de risico’s van de impact van loonstijgingen op de inflatie. Het is belangrijk dat de ECB zich niet vastlegt op een vooraf bepaald toekomstig rentepad, aldus de DNB-president.

Op de financiële markten wordt over het algemeen verwacht dat de ECB in juli de rente onveranderd laat en dan in september en december met een nieuwe renteverlaging komt. ECB-president Christine Lagarde heeft gezegd dat de strijd tegen de inflatie nog niet voorbij is en dat beleidsmakers bij de centrale bank waakzaam moeten blijven. Per vergadering wordt bekeken of de rente omlaaggaat, verklaarde Lagarde ook.