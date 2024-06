Koopjesketen Action leent miljarden om eigenaren te belonen

Budgetwinkelketen Action leent omgerekend bijna 1,8 miljard euro om grootaandeelhouder 3i en andere eigenaren mee te belonen. Dat komt naar voren uit een rapport van kredietbeoordelaar Moody’s, dat ondanks de hogere schuldenlast positief blijft over het bedrijf.

Naast het geleende geld is Action van plan 250 miljoen euro aan eigen geld te gebruiken voor dividenduitkeringen of het terugkopen van eigen aandelen. In oktober vorig jaar leende Action ook al omgerekend 1,4 miljard euro “tegen zeer aantrekkelijke tarieven”, schreef de Britse 3i bij zijn jaarcijfers. In diezelfde maand kocht Action eigen aandelen in, wat gunstig is voor beleggers in de winkelketen.

Private-equitypartijen als 3i zijn op zoek naar nieuwe manieren om hun investeringen te gelde te maken, omdat het lastiger is via de verkoop van aandelenbelangen te cashen. Een van de manieren daarvoor zijn leningen die dochterbedrijven aangaan om dividend uit te keren, zei Jeanine Arnold van Moody’s tegen zakenkrant Financial Times. Die krant berichtte eerder over de nieuwe leningen die Action aangaat.

De kredietbeoordelaar vindt dat leningen aan Action nog altijd risicovol zijn, maar de vooruitzichten zijn goed. Dat komt doordat Action opvallend hard groeit en winstgevend is. Dat komt ook naar voren in de jaarcijfers van 3i. Recent schreef het Britse beleggingsfonds dat zijn belang van bijna 55 procent in Action omgerekend zo’n 16,8 miljard euro waard was, waarmee de koopjesketen uit Zwaagdijk in een jaar tijd miljarden euro’s meer waard is geworden.