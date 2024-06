LTO waarschuwt voor giftige plant jakobskruiskruid

Boeren waarschuwen voor het giftige jakobskruiskruid dat zich snel in Nederland verspreidt. Deze gele bloemen kunnen dodelijk zijn voor dieren zoals paarden en koeien, meldt LTO Noord. De landbouworganisatie roept lokale overheden op om maatregelen te nemen. Ook Rijkswaterstaat, ProRail en de waterschappen zijn aangeschreven.

“De gezondheid van dieren staat voorop. Ze kunnen ernstig ziek worden of zelfs overlijden door jakobskruiskruid. Biodiversiteit is belangrijk, maar giftige planten moeten we weren”, zegt Bert Zandman, voorzitter van LTO Noord regio Oost. Dieren die veel van de plant eten kunnen een leveraandoening krijgen en in het uiterste geval sterven.

Jakobskruiskruid komt overal voor, zoals in bermen, langs sloten, spoorlijnen, natuurgebieden en bouwterreinen, vaak grenzend aan percelen van boeren. “Dit vormt een constante dreiging. LTO Noord roept op tot actieve maatregelen om de verspreiding van jakobskruiskruid vanaf deze locaties naar aangrenzende agrarische gronden te voorkomen”, aldus de landbouworganisatie. LTO wil dat er speciale bufferstroken worden ingezet om te voorkomen dat de plant op agrarische percelen terechtkomt.