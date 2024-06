MAN MAN en Girlscene komen onder een dak met Datumprikker

Lifestylewebsites als MAN MAN en Girlscene komen in handen van Kompas Publishing, het bedrijf achter onder meer Datumprikker en Startpagina.nl. Die laatste onderneming neemt een meerderheidsbelang in Hi Label, waaronder verschillende titels vallen.

“Na negen jaar geleden aan de wieg te hebben gestaan van MAN MAN is Hi Label uitgegroeid tot een mooi portfolio bedrijf in het lifestylesegment. Het is nu het juiste moment voor een nieuwe stap”, zegt Joris van Velzen, de eigenaar van Hi Label.

Hij blijft betrokken als aandeelhouder en blijft als het gezicht van MAN MAN tevens werkzaam voor Hi Label. Alle medewerkers van Hi Label verhuizen naar het kantoor van Kompas in Haarlem. Financiële details van de overname worden niet naar buiten gebracht.

Kompas denkt door de deal straks meer Nederlanders te kunnen bereiken als het gaat om advertenties. Dit maakt Kompas naar eigen zeggen een serieuze speler voor mediabureaus en adverteerders die campagnes willen richten op de Nederlandse markt.

De onderneming zit ook achter GoeieVraag, Fietsnetwerk, Kek Mama en tv-zender ONS. In totaal telt Kompas meer dan zestig medewerkers.