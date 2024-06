Meer reizigers op Schiphol in vakantiemaand mei dan jaar eerder

Schiphol verwelkomde in vakantiemaand mei bijna 7 procent meer reizigers dan in dezelfde maand een jaar eerder. Bijna 6 miljoen passagiers reisden van, naar of via de luchthaven. De meesten gingen naar Spanje, Groot-Brittannië, Italië en de Verenigde Staten.

Voor twee derde van alle passagiers was Schiphol de luchthaven van vertrek of aankomst. De overige 2 miljoen passagiers maakten een overstap. Het gros van de reizigers ging naar of kwam van een bestemming in Europa. Spanje was het populairst. Ook steeg het aantal vluchten van en naar Schiphol met 5 procent vergeleken met een jaar eerder, tot 44.121 vluchten.

Schiphol gaf al eerder aan tijdens de meivakantie, die gedeeltelijk in deze maand viel, bijna 10 procent meer reizigers te verwachten. Volgens de luchthaven past de toename in de trend dat sinds covid weer meer mensen op reis gaan.