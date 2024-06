Microsoft weer waardevolste bedrijf na koersverlies Nvidia

Nvidia heeft de handelsdag op de aandelenbeurzen van New York lager afgesloten. Daarmee kwam een einde aan de koersopmars die de ontwerper en verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) de afgelopen dagen heeft gemaakt. Dinsdag haalde het bedrijf Microsoft en Apple nog in als meest waardevolle bedrijf ter wereld, maar nu is die koppositie terug bij Microsoft.

Nvidia verloor donderdag 3,5 procent. Na het slot van Wall Street was Nvidia iets meer dan 3,2 biljoen dollar waard, Microsoft ruim 3,3 biljoen dollar. Apple sluit de top drie.

Beleggers verwerkten verder nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Daaruit kwam naar voren dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is uitgekomen op 238.000. Dat was iets meer dan kenners hadden verwacht. De situatie op de arbeidsmarkt speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het einde van de handelsdag op Wall Street 0,8 procent hoger op 39.134,76 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent tot 5473,17 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,8 procent tot 17.721,59 punten. Woensdag waren de Amerikaanse beurzen dicht, op dinsdag sloten de S&P 500 en de Nasdaq op nieuwe recordniveaus.

Dell daalde 0,4 procent, waarmee de koerswinst eerder op de dag verdampte. Topman Michael Dell zei op X dat de fabrikant van computers en serves met Nvidia een “Dell AI-fabriek” bouwt voor het AI-bedrijf van Elon Musk, xAI. Ook Super Micro Computer zal servers leveren aan xAI, meldde Musk. Super Micro Computer eindigde 0,3 procent lager na een stijging eerder op de dag.

De Amerikaanse farmaceut Gilead steeg 8,5 procent. Het bedrijf presenteerde goede resultaten van de eerste grote proef met zijn hiv-medicijn Lenacapavir. Gilead stelt dat het middel 100 procent van de hiv-besmettingen bij vrouwen en tienermeisjes in Afrika kan voorkomen. Het middel hoeft slechts twee keer per jaar ingespoten te worden. Gilead hoopt dat dit het medicijn veel makkelijker te gebruiken maakt dan andere hiv-medicijnen.

De euro was 1,0703 dollar waard, tegen 1,0706 dollar bij het slot van de beurzen in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 82,17 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 85,71 dollar per vat.