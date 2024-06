Miljoenenboete voor aanprijzen Chinese auto’s als ‘Made in Italy’

Een klein Italiaans autobedrijf, DR Automobiles, moet een boete van 6 miljoen euro betalen omdat het ten onrechte auto’s die in China zijn gemaakt, als Italiaanse wagens heeft bestempeld. Dit is in strijd met de zogenaamde ‘Made in Italy’-wet.

DR Automobiles prijst al een paar jaar auto’s van de Chinese autobouwers Chery, BAIC en JAC aan als Italiaanse wagens. Deze auto’s worden onder de eigen merken DR en EVO op de markt gebracht, nadat ze in Italië zijn afgewerkt. Deze werkwijze staat bekend als rebadgen.

Het is niet voor het eerst dat Italiaanse autoriteiten ingrijpen in de autosector om vermeende misleiding over de herkomst van auto’s. De huidige Italiaanse regering onder leiding van de radicaal-rechtse premier Giorgia Meloni neemt deze kwestie zeer serieus.

In mei namen de autoriteiten tientallen Fiat Topolino’s in beslag die in Marokko waren gemaakt, omdat ze voorzien waren van een Italiaans vlaggetje. Autoconcern Stellantis zag zich eerder ook al gedwongen de naam van zijn sportwagen Alfa Romeo Milano te wijzigen omdat de productie in Polen plaatsvindt, en niet in de buurt van Milaan.

DR stelt dat het niets verkeerds heeft gedaan en wil bezwaar maken tegen de boete. Volgens het bedrijf uit de omgeving van Napels was het nooit een geheim dat de auto’s niet volledig in Italië waren vervaardigd. De reclame voor de auto’s was “nooit bedoeld” om te suggereren dat ze volledig in Italië waren gemaakt.