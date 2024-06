Onderzoek: uitstoot door energieverbruik naar record in 2023

De uitstoot van broeikasgassen door energieverbruik in de wereld is vorig jaar naar een record gestegen, ondanks dat er veel meer energie werd geproduceerd door duurzame bronnen. Dat meldt het in Londen gevestigde onderzoeksbureau Energy Institute. Ook het wereldwijde energiegebruik steeg naar een nieuw hoogtepunt, aldus de onderzoekers.

Volgens het Statistical Review of World Energy steeg de uitstoot vorig jaar met 2 procent tot meer dan 40 gigaton aan CO2. Daarmee werd voor het eerst die grens overschreden. Het energieverbruik ging eveneens met 2 procent omhoog, tot 620 exajoules. Volgens zakenkrant Financial Times is 1 exajoule gelijk aan de opwekking van energie uit ongeveer 170 miljoen vaten olie. Van dat totale energieverbruik kwam 81,5 procent uit fossiele bronnen.

De onderzoekers stellen dat meer fossiele energie werd verbruikt in India, met een plus van 8 procent. Het land verbruikte voor het eerst meer steenkool voor stroomopwekking dan Noord-Amerika en Europa samen. Om aan de stijgende energievraag te voldoen worden in India meer nieuwe steenkolencentrales gebruikt.

In China nam het gebruik van fossiele brandstoffen met 6 procent toe. Dat land is goed voor ongeveer 30 procent van het wereldwijde energiegebruik. In China worden ook veel meer bronnen van duurzame energie ingezet. Volgens de onderzoekers nam China vorig jaar 63 procent van alle nieuw geïnstalleerde capaciteit voor wind- en zonne-energie voor zijn rekening.