Onderzoeksinstituut Ifo verhoogt groeiverwachting Duitsland

De Duitse economie groeit dit jaar sterker dan werd aangenomen. Dat stelt het vooraanstaande economische Ifo-onderzoeksinstituut in een nieuwe prognose. Het instituut uit München rekent nu voor dit jaar op een plus van 0,4 procent. Eerder werd uitgegaan van een groei met 0,2 procent voor de grootste economie van Europa en belangrijkste handelspartner van Nederland.

De denktank zegt dat de Duitse economie langzaam uit de crisis komt. Volgens Ifo-hoofdeconoom Timo Wollmershäuser “gloort nieuwe hoop” voor de Duitse economie. Dat is bijvoorbeeld te danken aan de stijgende koopkracht van huishoudens door een dalende inflatie, terwijl het herstel van de wereldhandel en industriële productie in de tweede helft van dit jaar doorzet.

Ook de renteverlaging door de Europese Centrale Bank (ECB) eerder deze maand draagt daaraan bij. Het Ifo-instituut denkt dat de ECB dit jaar nog twee keer met een renteverlaging komt. Volgend jaar voorziet het Ifo een groei van 1,5 procent voor Duitsland.

De Duitse centrale bank schreef donderdag in zijn maandelijkse rapport steeds meer “lichtpuntjes” te zien voor de economie, waaronder in de industrie en de buitenlandse vraag. Het economisch herstel zet door, aldus de Bundesbank. De centrale bank verwachtte eerder deze maand nog een groei dit jaar van 0,3 procent. In de jaren daarna moet de groei vaart winnen.