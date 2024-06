Oproepen in Japan tot hogere prijzen voor toeristen om drukte

In Japan gaan er steeds meer stemmen op voor hogere prijzen van bijvoorbeeld tickets van bezienswaardigheden voor toeristen. Het Aziatische land ontvangt namelijk grote aantallen buitenlandse bezoekers wat heeft geleid tot klachten over drukte en ook ongepast gedrag. Door hogere prijzen zouden die bezoekersaantallen binnen de perken gehouden kunnen worden, terwijl de inkomsten uit toerisme op peil blijven.

Volgens het Japanse nationale toerismebureau kwamen er in mei ruim 3 miljoen buitenlandse toeristen naar het land. Het is de derde maand op rij dat het om meer dan 3 miljoen gaat. Door de zwakke yen is een reis naar Japan betaalbaarder geworden, wat dus helpt bij het toerisme.

Maar steeds meer Japanners ergeren zich aan de drukte, bijvoorbeeld omdat bezienswaardigheden en andere attracties te druk zijn om te bezoeken of omdat er amper ruimte is in het openbaar vervoer.

De burgemeester van de westelijke stad Himeij heeft nu gezegd dat dat hij fors hogere prijzen wil vragen voor buitenlanders die een bezoek brengen aan het beroemde eeuwenoude Himeij-kasteel. Dat kasteel staat op de Werelderfgoedlijst en behoort tot de belangrijkste bezienswaardigheden van Japan. De burgemeester wil nu een prijs voor toegang voor buitenlanders gaan vragen van ongeveer 30 dollar, en 5 dollar voor lokale bezoekers. Nu zijn ticketprijzen voor volwassenen ruim 6 dollar per kaartje.

De gouverneur van de prefectuur Osaka heeft gezegd dat plan te steunen en ook hogere toegangsprijzen te willen vragen voor buitenlandse bezoekers van het Osaka-kasteel, wat ook tot de belangrijkste toeristische trekpleisters van Japan behoort.

Er zijn al beperkingen opgelegd bij het aantal bezoekers dat deze zomer de beroemde berg Fuji mag beklimmen om drukte en vervuiling met zwerfafval te verminderen. Per dag mogen er 4000 mensen naar de top van de berg. Zij moeten een kaartje kopen van ruim 13 dollar. Fuji, een vulkaan, is met 3776 meter de hoogste berg van Japan.

Klachten over buitenlandse bezoekers waren ook de reden dat de plaats Fujikawaguchiko een soort scherm heeft opgehangen dat overlast moet tegengaan van toeristen die foto’s maken van Fuji. Inwoners klaagden dat buitenlanders overlast veroorzaakten door tegenover een filiaal van een bekende supermarktketen een foto te maken van zowel de winkel als Fuji op de achtergrond. Zij lieten afval achter op straat en hielden zich niet aan de verkeersregels.