ProRail: alle jakobskruiskruid verwijderen langs spoor onmogelijk

Het is niet mogelijk het giftige jakobskruiskruid volledig te verwijderen langs spoorlijnen. Dat meldt ProRail, dat daarmee reageert op een waarschuwing van LTO Noord over de gele bloemen. De spoorbeheerder was een van de partijen die is aangeschreven door de landbouworganisatie. De plant groeit namelijk ook in het talud langs het spoor.

Jakobskruiskruid kan volgens LTO Noord dodelijk zijn voor dieren. ProRail erkent dat de plant problemen kan veroorzaken. “Beheerstechnisch is het voor ProRail echter niet mogelijk deze plantensoort volledig uit het spoor te verwijderen”, aldus de spoorbeheerder. “Daarnaast heeft jakobskruiskruid een belangrijke voedsel- en waardefunctie voor tientallen insecten en vormt zo een belangrijke functie voor de biodiversiteit.”

ProRail bestrijdt de groei van de bloemen langs het spoor dan ook niet en geeft aan dat er ook geen verordening vanuit de provincie is die hiertoe verplicht. Bovendien brengt jakobskruiskruid de berijdbaarheid van het spoor niet in het geding, waardoor bestrijding niet onder het takenpakket valt, stelt ProRail. “Als er concrete en locatie specifieke problemen zijn dan treedt ProRail graag in overleg met relevante partijen om gezamenlijk oplossingen te verkennen.”