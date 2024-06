Recordorder voor Duitse wapenfabrikant Rheinmetall

Rheinmetall heeft een order van 8,5 miljard euro binnengesleept, de grootste ooit voor de Duitse wapenfabrikant. Het bedrijf gaat in opdracht van het Duitse leger artilleriemunitie produceren. Een deel daarvan gaat naar Oekraïne en ook Nederland, Estland en Denemarken ontvangen munitie.

De bestelling omvat een onbekend aantal granaten met een kaliber van 155 millimeter in verschillende versies. De eerste levering staat gepland voor volgend jaar. De granaten, inclusief ontsteking en de explosieve lading, worden geproduceerd in Unterlüß in de deelstaat Nedersaksen. De capaciteit van de fabriek wordt gedurende de productie verhoogd, tot uiteindelijk 200.000 projectielen per jaar.

De order vervangt een eerdere overeenkomst die in juli 2023 werd gesloten. Deze had een waarde van 1,3 miljard euro.

Door de oorlog zijn landen hun defensiebestedingen flink aan het opschroeven en worden ook veel wapens en munitie naar Oekraïne gestuurd voor de strijd tegen het Russische invasieleger. Daar profiteren defensiebedrijven van. Rheinmetall had eind vorig jaar voor een recordbedrag van 38,3 miljard euro aan bestellingen staan.