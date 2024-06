Verkoop elektrische auto’s niet alleen in Nederland omlaag

De autoverkoop pakte vorige maand niet alleen in Nederland lager uit. Ook in andere landen in Europa zakten de verkopen van nieuwe personenwagens terug na een opleving in de maand ervoor, komt naar voren uit maandcijfers van de Europese autobrancheorganisatie ACEA. Met name bij elektrische auto’s was sprake van stevige minnen.

In totaal werden er in de Europese Unie bijna 912.000 wagens op kenteken gezet. Dat was 3 procent minder dan een jaar eerder. In grote markten zoals Italië, Duitsland en Frankrijk gingen de verkopen tot bijna 7 procent omlaag. In Nederland werden er dik 28.000 nieuwe personenauto’s geregistreerd. Dat was bijna 14 procent minder dan in mei 2023.

Vooral de verkoop van elektrische auto’s zakte flink terug, Europabreed met 12 procent. In Duitsland bedroeg de min zelfs bijna 31 procent. In Nederland werden bijna 12 procent minder elektrische auto’s verkocht, constateerden brancheclubs BOVAG en RAI Vereniging eerder al. Ze schreven de daling toe aan de onzekerheid over het voortzetten van de korting op de motorrijtuigenbelasting na 2025.

De vraag naar elektrische auto’s is wereldwijd onder druk komen te staan omdat veel overheden hun subsidieregelingen voor stekkerwagens aan het afbouwen zijn. In Europa zijn volledig elektrische wagens nog goed voor een marktaandeel van 12,5 procent. De verkopen van hybride wagens zaten vorige maand wel in de lift. Hun marktaandeel lag op bijna 30 procent. Benzineauto’s bleven het populairst, met een marktaandeel van meer dan 35 procent.