Zwitserland verlaagt rentetarief voor tweede keer op rij

De Zwitserse centrale bank heeft donderdag het rentetarief voor de tweede keer op rij verlaagd. Bij de vorige vergadering in maart werden de leenkosten in het land al voor de eerste keer sinds juni 2022 teruggeschroefd. De Swiss National Bank (SNB) was daarmee de eerste van de belangrijkste centrale banken ter wereld die de rente verlaagde.

De Zwitserse rente ging nu opnieuw met een kwart procentpunt omlaag tot 1,25 procent. Het besluit was conform de verwachting van economen. De centrale bank verklaarde in maart al dat de strijd tegen inflatie succesvol is geweest. In mei bleef de inflatie in Zwitserland onveranderd op 1,4 procent en de SNB verwacht dat de inflatie dit jaar rond dat niveau zal blijven.

Een lagere rente maakt het lenen van geld goedkoper, waarmee de centrale bank de economische groei wil aanjagen. De SNB rekent voor dit jaar op een groei van 1,2 procent van de Zwitserse economie.

Met de twee opeenvolgende renteverlagingen lijkt de SNB af te wijken van het beleid van andere grote centrale banken. De Europese Centrale Bank (ECB) verlaagde eerder deze maand voor het eerst de rente, maar blijft terughoudend om de rente snel verder te verlagen. Zo waarschuwde ECB-president Christine Lagarde dat de strijd tegen de inflatie in de eurozone nog niet voorbij is en verdere verlagingen per vergadering worden bekeken.

De Amerikaanse centrale bank hield de rente deze maand zelfs opnieuw ongewijzigd en gaf aan dit jaar nog maar één renteverlaging te voorzien. Eerder ging de Federal Reserve nog uit van drie verlagingen in 2024. De Noorse centrale bank besloot donderdag de rente onveranderd te laten op het hoogste niveau in zestien jaar. Volgens Norges Bank zal de rente waarschijnlijk dit jaar ook op dat niveau blijven en wordt een eerste renteverlaging nu pas in 2025 voorzien. Later op de dag volgt nog een rentebesluit van de Bank of England.