Administratieve druk ondermijnt kwaliteit rapportages UWV-artsen

De rapportages van de arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen bij uitkeringsinstantie UWV laten te wensen over door onder meer de administratieve druk die er op artsen ligt. Tijdens controles is de conclusie daarom vaak dat de arts in het dossier niet goed genoeg heeft onderbouwd hoe hij tot die beoordeling is gekomen. Maar dat zegt niets over de kwaliteit of de juistheid van de beoordeling, zegt een woordvoerder van het UWV na berichtgeving van het Algemeen Dagblad.

Iemand die ziek is en een uitkering wil, kan aankloppen bij het UWV. Een verzekeringsarts bepaalt en beoordeelt wat iemand nog wel kan verrichten en stelt daar vervolgens een rapportage over op. Tijdens een controle wordt gekeken of de onderbouwing in de rapportage van een verzekeringsarts navolgbaar is, maar onder meer door administratieve druk lukt het verzekeringsartsen vaak niet om die rapportages goed bij te houden, licht de woordvoerder toe.

“We hebben gezegd: dat moet anders”, stelt de woordvoerder over die bij te houden administratie. De uitkeringsinstantie is bij zichzelf nagegaan of de richtlijnen voor de administratieve druk niet te strikt zijn. “We zien nu in nieuwe evaluaties dat het beter gaat.”

Volgens het AD controleerde het UWV in 2023 met een steekproef 293 dossiers, waarin onder meer getoetst werd hoeveel uren mensen nog kunnen werken. In meer dan de helft van de gevallen gaat dit niet goed, constateerde de krant op interne stukken. Dat zou onder meer komen omdat niet bekend is of er goed onderzoek is gedaan door de verzekeringsarts en medische gegevens niet volledig zijn opgevraagd. Het AD stelt dat de meeste fouten gemaakt worden bij telefonische spreekuren en bij mensen met psychische stoornissen.

De woordvoerder erkent dat er weleens fouten worden gemaakt, maar kan geen aantallen noemen. Mensen die vinden dat ze onjuist beoordeeld zijn, kunnen bezwaar aantekenen, legt de woordvoerder uit.

Ook doet het UWV er naar eigen zeggen van alles aan om de kwaliteit te waarborgen, door “in veel gevallen” een vierogenprincipe te hanteren en complexe zaken door verschillende artsen te laten beoordelen. “Op die manier willen we voorkomen dat er fouten worden gemaakt.”