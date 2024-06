Apple stelt lancering AI-producten in Europa voorlopig uit

Apple stelt de lancering van bepaalde producten rond kunstmatige intelligentie (AI) in Europa voorlopig uit in verband met onzekerheden over regelgeving van de Europese Unie om de macht van grote techbedrijven binnen de perken te houden. Het gaat daarbij volgens het bedrijf om Apple Intelligence, iPhone Mirroring en SharePlay Screen Sharing die dit jaar nog niet beschikbaar worden voor gebruikers in de EU.

Apple wijst daarbij op de regels van de Wet op de Digitale Markten (DMA). In die wet worden grote techbedrijven als een soort “poortwachters” gezien, waarbij ze aan allerlei strenge regels worden onderworpen rond bijvoorbeeld privacy, databescherming en concurrentie. Zo moeten concurrenten de ruimte krijgen op hun platforms.

Apple stelt dat door de eisen die worden gesteld door de DMA er risico’s kunnen zijn rond veiligheid voor zijn gebruikers rond AI-toepassingen. Het Amerikaanse bedrijf kwam eerder deze maand nog naar buiten met Apple Intelligence. Ook maakte het concern toen bekend een samenwerking aan te gaan met OpenAI waardoor AI-chatbot ChatGPT beschikbaar wordt op iPhones.

De Europese Commissie verklaarde dat poortwachters welkom zijn om hun diensten in Europa aan te bieden, mits ze voldoen aan de regels rond eerlijke concurrentie.