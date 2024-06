Belastingdienst doet aangiftemijder ‘laagdrempelige’ handreiking

De Belastingdienst stuurt de komende tijd 5000 ansichtkaarten naar mensen die al enkele jaren geen belastingaangifte hebben gedaan. Daarmee wil de instantie hen uitnodigen dit alsnog te doen. Het doen van belastingaangifte is niet altijd verplicht, maar de Belastingdienst hoopt op deze manier de drempel te verlagen en te voorkomen dat mensen in de knel raken.

Het is niet de eerste keer dat de Belastingdienst uitnodigingen verstuurt: vorig jaar ontvingen 1500 mensen het zogeheten contactkaartje. Bijna vijfhonderd van hen deden daarna alsnog belastingaangifte, meldt de dienst. Daarnaast leverde de actie ook terugkoppeling op. “Dit was voor mij een strohalm”, liet een van de ontvangers weten. “Thuis liggen stapels blauwe enveloppen. Deze durfde ik niet meer te openen, bang om te lezen wat daar allemaal in staat.”

De resultaten van deze proef waren hoopvol, stelt programmamanager vroegsignalering Marieke Wagter van de Belastingdienst. “Dit verlaagt voor mensen de drempel om contact op te nemen. Of en wanneer je het contact met de Belastingdienst vervolgens wil, dat bepaal je zelf. De een belde direct op, de ander belde na enkele maanden.”

De groep die de contactkaartjes ontvangt is volgens een woordvoerster heel divers. In ieder geval gaat het om mensen die twee tot vier jaar geen aangifte hebben gedaan. “We kunnen ons indenken dat een blauwe envelop bij sommige mensen angst oproept”, erkent zij. Het kaartje werkt volgens haar laagdrempeliger. Mensen die besluiten contact op te nemen, krijgen iemand van de Belastingdienst aan de telefoon die gespecialiseerd is. “Die mensen kunnen hen helpen en in de goede richting wijzen.”

Op het nieuwe contactkaartje staan naast een telefoonnummer ook een websitelink en een QR-code. Burgers kunnen daarmee ook online een persoonlijke afspraak maken. “Het nieuwe contactkaartje blijft uitstralen dat je er gebruik van kunt maken op een moment dat het jou uitkomt”, benadrukt Wagter. “Zo willen we mensen een klein duwtje in de rug geven om eerder een hulpvraag aan de Belastingdienst te stellen.”