Bronnen melden dat Amazon werkt aan AI-versie Alexa tegen betaling

Techconcern Amazon werkt aan een nieuwe versie van zijn slimme speaker Alexa. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het nieuwe apparaat moet worden uitgerust met nieuwe mogelijkheden op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Om daar gebruik van te maken, zouden gebruikers volgens de bronnen wel maandelijks minstens 5 dollar moeten betalen.

Reuters sprak met acht medewerkers en oud-medewerkers van Amazon die werkten aan Alexa. Volgens hen is het de bedoeling dat de nieuwe slimme speaker, intern omgedoopt tot ‘Remarkable Alexa’, ingewikkelder taken kan uitvoeren dan de huidige versie. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het opstellen van een korte e-mail of het bestellen van een bezorgmaaltijd. Ook verwacht Amazon dat gebruikers de nieuwe AI-Alexa kunnen vragen om winkeladvies. Bijvoorbeeld welke handschoenen en muts zij moeten kopen voor het beklimmen van een berg, aldus de bronnen.

Topman Andy Jassy heeft aandeelhouders in april nog in een brief een “intelligentere en capabelere Alexa” beloofd. Verdere details gaf hij daarbij niet. Het is overigens nog niet bekend wanneer en of de plannen überhaupt gerealiseerd worden, benadrukken de ingewijden.