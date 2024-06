Chipbedrijven bij grootste dalers in lagere AEX-index

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met verlies gesloten, nadat de hoofdgraadmeter een dag eerder nog op een nieuw slotrecord was geëindigd. De chipbedrijven ASMI, ASML en Besi stonden bij de grootste dalers. Techinvesteerder Prosus voerde de schaarse stijgers in de AEX aan.

De AEX ging met een min van 0,9 procent op 925,23 punten het weekend in. Donderdag steeg de hoofdindex nog 1 procent tot een nieuw slotrecord van 933,84 punten. De MidKap daalde 1,3 procent tot 880,49 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,6 procent. De FTSE in Londen zakte 0,4 procent, ondanks een sterker dan verwachte stijging van de Britse winkelverkopen in mei.

Besi, ASML en ASMI leverden tot 2,7 procent in. ASMI was donderdag nog een opvallende stijger met een winst van ruim 5 procent dankzij positieve rapporten van analisten. Verfconcern AkzoNobel sloot de rij in de AEX met een koersdaling van 3 procent. Prosus, dat maandag cijfers publiceert over het afgelopen gebroken boekjaar, won 0,7 procent en stond daarmee bovenaan bij de hoofdfondsen op het Damrak.

In de MidKap bungelde laadpalenfabrikant Alfen onderaan met een verlies van 3,7 procent, gevolgd door de aanbieder van postkluisjes InPost die 2,8 procent verloor. Van Lanschot Kempen werd 2,3 procent lager gezet. De vermogensbeheerder won een dag eerder ruim 5 procent, na goed ontvangen nieuwe financiële doelstellingen.

Verlichtingsbedrijf Signify, biotechnoloog Galapagos en advies- en ingenieursbureau Arcadis waren de enige stijgers bij de middelgrote fondsen met plusjes tot 0,2 procent.

Bij de kleinere bedrijven op Beursplein 5 maakte Ease2pay een koerssprong van meer dan 38 procent. Het betaalbedrijf, dat vrijdag een aandeelhoudersvergadering hield, verwacht dat het aantal verwerkte transacties in de eerste helft van 2024 met ongeveer 50 procent is toegenomen.

De euro was 1,0693 dollar waard, tegen 1,0706 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 81,21 dollar. Brentolie werd iets goedkoper op 85,68 dollar per vat.