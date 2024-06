Denktank: Chinese elektrische automakers kregen 231 miljard steun

De Chinese fabrikanten van elektrische auto’s hebben in de afgelopen vijftien jaar minstens 231 miljard dollar (zo’n 216 miljard euro) aan overheidssubsidies gekregen. Iets meer dan de helft van het totale steunbedrag bestond uit vrijstellingen van omzetbelasting, meldt de in Washington gevestigde denktank Center for Strategic and International Studies (CSIS) op basis van onderzoeksgegevens over de periode van 2009 tot eind 2023.

De rest van de steun bestaat uit subsidies op de aanschaf van elektrische auto’s, overheidsfinanciering voor infrastructuur zoals laadstations, overheidsaankopen van elektrische voertuigen en ondersteuningsprogramma’s voor onderzoek en ontwikkeling, schrijft China-specialist en onderzoeker Scott Kennedy van CSIS.

Deze bevindingen werden bekend kort nadat de Europese Unie had aangekondigd de importheffingen op Chinese elektrische auto’s te verhogen. Volgens Brussel kunnen Chinese fabrikanten dankzij overheidssubsidies Europese concurrenten uit de markt drukken. China is het daar niet mee eens en het Chinese ministerie van Handel waarschuwde vrijdag nog dat de Europese acties tot een handelsoorlog kunnen leiden.