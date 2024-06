Farmaceut Gilead zet opmars voort op voorzichtig Wall Street

Gilead Sciences behoorde vrijdag opnieuw tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse farmaceut won een dag eerder al 8,5 procent en kreeg er nu 3 procent bij. Beleggers reageerden positief op de goede resultaten van de eerste grote proef van Gilead met zijn hiv-medicijn Lenacapavir. Volgens het bedrijf kan het middel 100 procent van de hiv-besmettingen bij vrouwen en tienermeisjes in Afrika voorkomen. Ook hoeft het middel slechts twee keer per jaar ingespoten te worden, waarmee het makkelijker te gebruiken is dan andere hiv-medicijnen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent hoger op 39.175 punten. De hoofdindex stevent af op een weekwinst van ruim 1 procent. De brede S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 5467 punten. De Nasdaq daalde 0,1 procent tot 17.707 punten. De techgraadmeter verloor een dag eerder al 0,8 procent, mede door een koersverlies van beurslieveling Nvidia.

De Amerikaanse beurzen bewegen nog altijd rond recordniveaus, vooral dankzij de sterke opmars van aandelen als Nvidia en een handvol andere bedrijven die profiteren van het optimisme rond kunstmatige intelligentie (AI). Nvidia, de belangrijkste verkoper van AI-chips ter wereld, werd deze week zelfs even het waardevolste bedrijf ter wereld met een beurswaarde van ruim 3,3 biljoen dollar.

Donderdag moest Nvidia na een koersverlies van 3,5 procent die positie echter weer afstaan aan Microsoft. Nvidia ging vrijdag verder omlaag en verloor 2,6 procent. Microsoft klom 0,5 procent. iPhone-maker Apple, die ook tot de top drie van meest waardevolle beursbedrijven behoort, steeg 0,8 procent.

Spirit AeroSystems steeg 6 procent. Volgens persbureau Reuters is vliegtuigfabrikant Boeing dicht bij een deal om de leverancier van vliegtuigonderdelen weer terug te kopen. Boeing startte eerder dit jaar al gesprekken om zijn voormalige dochteronderneming, die in 2005 werd afgesplitst, over te nemen. Concurrent Airbus, aan wie Spirit ook onderdelen levert, dreigde een deal echter te blokkeren. Volgens bronnen zou Spirit substantiële vooruitgang hebben geboekt in de onderhandelingen met Airbus om de problemen op te lossen.

Sarepta Therapeutics werd 32 procent meer waard. De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft toestemming gegeven om het gebruik van de gentherapie van het bedrijf voor de behandeling van de erfelijke spierziekte Duchenne, uit te breiden tot patiënten van vier jaar en ouder.