Franse onrust drukt economische bedrijvigheid eurozone

De economische bedrijvigheid in de eurozone is in juni minder sterk gegroeid dan een maand eerder, meldt marktonderzoeker S&P Global. Dat kwam vooral door een sterkere dan verwachte krimp van de Franse economie, waar het verrassende besluit van president Emmanuel Macron om vervroegde verkiezingen uit te schrijven voor onrust zorgde bij bedrijven.

In mei nam de bedrijvigheid in het eurogebied nog toe tot het hoogste niveau in een jaar tijd. Dat kwam vooral door een sterke groei van de activiteit in Duitsland. De index van S&P Global die de algehele bedrijvigheid in het eurogebied meet, daalde deze maand naar een stand van 50,8, van 52,2 een maand eerder. Economen hadden gerekend op een stand van 52,5. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp.

Ondanks de afname laat de economische bedrijvigheid wel voor de vierde maand op rij groei zien. De groei van de dienstensector nam af ten opzichte van mei en de industrie kromp sterker dan een maand eerder.

In Frankrijk nam de bedrijvigheid af tot het laagste niveau in vier maanden. Zowel in de dienstensector als de industrie viel de krimp groter uit dan voorzien. “De onzekerheid van de komende verkiezingen zorgt ervoor dat Franse bedrijven voorzichtig blijven met investeringen en nieuwe orders, en zware tijden vrezen”, zegt econoom Norman Liebke van Hamburg Commercial Bank in een toelichting.

Duitsland, de grootste economie van de eurozone en de belangrijkste handelspartner van Nederland, liet in juni een sterker dan verwachte groeivertraging zien. De Duitse industrie kromp daarbij sterker dan voorzien, terwijl de groei van de dienstensector lager uitviel dan verwacht. In mei kwam de bedrijvigheid in Duitsland nog uit op het hoogste niveau in een jaar.

De tegenvallende cijfers duiden er volgens ING-econoom Bert Colijn op dat de economische groei van de eurozone in het tweede kwartaal waarschijnlijk iets lager zal uitkomen dan de groei van 0,3 procent in het eerste kwartaal. Ook hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank rekent nu voor het eurogebied op een groei van 0,2 procent. Eerder ging hij uit van een groei van 0,3 procent.