Grote staking op komst bij Britse staalfabrieken Tata Steel

Werknemers van staalbedrijf Tata Steel in het Verenigd Koninkrijk gaan staken uit protest tegen het schrappen van wel 2800 banen en de sluiting van twee hoogovens in de staalfabriek in Port Talbot in Wales. Ongeveer 1500 werknemers zijn volgens vakbond Unite van plan om vanaf 8 juli het werk voor onbepaalde tijd neer te leggen. Volgens Unite is het voor het eerst in meer dan veertig jaar dat er gestaakt wordt door staalarbeiders in het Verenigd Koninkrijk.

Naast Port Talbot zal ook bij de vestiging van Tata in Llanwern in Wales gestaakt worden. Unite zegt dat de stakers niet alleen vechten voor behoud van arbeidsplaatsen, maar ook voor de toekomst van hun gemeenschappen in Wales.

Tata kondigde de plannen in januari aan als onderdeel van een herstructureringsprogramma om de verliezen terug te dringen. In totaal werken er ruim 8000 mensen voor Tata in het Verenigd Koninkrijk.

Labour, die op koers ligt om te winnen bij de komende verkiezingen, heeft al een oproep gedaan aan Tata om af te zien van de plannen en om na de verkiezingen verder te praten met de overheid. De oppositiepartij heeft beloofd 3 miljard pond te steken in de Britse staalindustrie als zij de verkiezingen wint.