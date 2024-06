Kleine uitslagen op beurzen New York, Gilead verder omhoog

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine koersuitslagen de handelsweek uitgegaan. Farmaceut Gilead Sciences stond opnieuw bij de winnaars op Wall Street, na de stevige plus een dag eerder. Vuurwapenmaker Smith & Wesson Brands had juist een slechte dag door een sombere voorspelling voor de omzet in het lopende kwartaal.

De Dow-Jonesindex sloot iets hoger op 39.150,33 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent tot 5464,62 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent tot 17.689,36 punten, mede door een verlies van ruim 3 procent voor AI-chipbedrijf Nvidia.

Gilead klom 3,2 procent. Beleggers bleven positief over de goede resultaten van de eerste grote proef van Gilead met zijn hiv-medicijn Lenacapavir. Volgens het bedrijf kan het middel 100 procent van de hiv-besmettingen bij vrouwen en tienermeisjes in Afrika voorkomen. Ook hoeft het middel slechts twee keer per jaar ingespoten te worden, waarmee het makkelijker te gebruiken is dan andere hiv-medicijnen.

Smith & Wesson ging bijna 13 procent onderuit. De producent van pistolen, revolvers en geweren denkt dat de omzet dit kwartaal met 10 procent zal dalen vergeleken met een jaar eerder. Branchegenoot Sturm Ruger stond ook onder druk met een min van 4 procent.

Spirit AeroSystems steeg 6 procent. Volgens persbureau Reuters is vliegtuigfabrikant Boeing dicht bij een deal om de leverancier van vliegtuigonderdelen weer terug te kopen. Boeing startte eerder dit jaar al gesprekken om zijn voormalige dochteronderneming, die in 2005 werd afgesplitst, over te nemen. Concurrent Airbus, aan wie Spirit ook onderdelen levert, dreigde een deal echter te blokkeren. Volgens bronnen zou Spirit substantiële vooruitgang hebben geboekt in de onderhandelingen met Airbus om de problemen op te lossen.

Sarepta Therapeutics werd 30 procent meer waard. De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft toestemming gegeven om het gebruik van de gentherapie van het bedrijf voor de behandeling van de erfelijke spierziekte Duchenne, uit te breiden tot patiënten van vier jaar en ouder.

De euro was 1,0692 dollar waard, vergelijkbaar met het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 80,63 dollar. Brentolie werd 0,7 procent goedkoper op 85,14 dollar per vat.