Krant: ABN AMRO denkt aan overname Duits onderdeel HSBC

ABN AMRO overweegt de Duitse vermogensbeheertak van branchegenoot HSBC over te nemen. Zo kan de Nederlandse bank groeien en zich meer op rijke klanten in het buurland richten, meldt de Duitse zakenkrant Börsen-Zeitung op basis van bronnen.

Volgens de krant zou er binnen twee tot drie weken nieuws over een deal naar buiten kunnen komen. Het bewuste HSBC-onderdeel beheert ongeveer 26 miljard euro aan vermogens.

ABN AMRO is al eigenaar van Bethmann Bank in Duitsland en geldt als de op twee na grootste speler op de Duitse markt voor vermogensbeheer. In het land stimuleert een groot aantal familiebedrijven de vraag naar vermogensdiensten.

Een woordvoerder van ABN AMRO wil niet op het bericht reageren. Het financiële concern geeft naar eigen zeggen “nooit commentaar op geruchten in de markt”.

Als het daadwerkelijk tot een deal komt zou dat voor ABN AMRO de tweede Duitse overname in korte tijd zijn. ABN AMRO kondigde vorige maand aan de Duitse private bank Hauck Aufhäuser Lampe (HAL) in te lijven. Topman Robert Swaak van ABN AMRO sprak daarbij van een “unieke kans om onze Duitse activiteiten uit te breiden”. Met die deal, die nog moet worden goedgekeurd door toezichthouders, zijn honderden miljoenen euro’s gemoeid.