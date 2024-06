Minister: Duitsland heeft ‘update’ van strategie rond China nodig

De strategie van Duitsland rond China heeft een “update” nodig, waarbij meer naar de langere termijn en meer naar de Europese belangen wordt gekeken. Dat heeft de Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck gezegd op de eerste dag van zijn bezoek aan China. Habeck was daar op een receptie van de Duitse ambassade in de Chinese hoofdstad Beijing.

Volgens Habeck heeft Duitsland nu onvoldoende richting als het gaat om de betrekkingen met China op de middellange termijn. Het gaat dan met name om gebieden als politiek, handel en actie tegen klimaatverandering. Ook wordt in die Duitse strategie rond China de Europese belangen onvoldoende meegenomen. Een Europese benadering is belangrijk in een complexe wereld, aldus de minister.

Beijing waarschuwde vrijdag nog dat de hoge Europese importtarieven op Chinese elektrische auto’s tot een handelsoorlog kunnen leiden met de Europese Unie. Door die tarieven zijn de spanningen tussen de EU en China behoorlijk opgelopen. Duitsland heeft zich uitgesproken tegen die heffingen. Het onderwerp staat dan ook hoog op de agenda van Habeck bij zijn bezoek aan China.