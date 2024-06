Nederlandse import technologie energietransitie gestegen

Nederland heeft vorig jaar voor ruim 16 miljard euro aan technologie geïmporteerd die kan worden ingezet voor de energietransitie, 13 procent meer dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een groot deel van die importwaarde schrijft het statistiekbureau toe aan de invoer van elektrische en hybride auto’s. Daarvan steeg de waarde het sterkst, met 44 procent.

Elektrische en hybride auto’s waren in 2023 goed voor een importwaarde van 6,9 miljard euro. Nederland importeerde ook voor 3,9 miljard euro aan installaties voor het opwekken van zonne-energie. Het ging volgens het CBS vooral om zonnepanelen. Deze invoerwaarde daalde, met 16 procent ten opzichte van 2022. De waarde van de laatste categorie, multifunctionele technologie, steeg met 13 procent tot 5 miljard euro. Hieronder vallen bijvoorbeeld warmtewisselaars en schakelborden.

Naast technologie voert Nederland ook grondstoffen in die nodig zijn voor de energietransitie. Zo worden koper en aluminium geïmporteerd voor de uitbreiding van het stroomnetwerk. De importwaarde van grondstoffen is gedaald. Dat komt volgens het CBS doordat de metaalprijzen weer zijn afgekoeld, nadat ze in 2022 een recordniveau hadden bereikt.

Nederland haalt de meeste technologie uit Duitsland en China, goed voor respectievelijk 4,8 miljard euro en 3,8 miljard euro aan importwaarde. Uit Duitsland komen voornamelijk elektrische auto’s, uit China vooral zonnepanelen. De meeste grondstoffen worden geleverd door Noorwegen en IJsland. Het gaat dan vooral om aluminium en nikkel.