Van Rij aan nieuw kabinet: neem zorgen Booking.com serieus

Demissionair staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) wil dat het signaal dat de baas van Booking.com afgeeft over het Nederlandse investeringsklimaat serieus wordt genomen. Hij wijst naar het nieuwe kabinet, waarvan hij de plannen niet wil recenseren. Wel ziet hij in het coalitieakkoord “een aantal goede teksten over ondernemen en het belang van ondernemen en het vestigingsklimaat”.

Van Rij herkent het signaal van Booking-topman Glenn Fogel afgeeft in een interview met De Telegraaf. Zelf heeft hij met Fogel gesproken, samen met minister Micky Adriaansens (Economische Zaken). Hij wijst op de grote bijdrage van Booking.com aan de winstbelasting in Nederland. “Dus het is heel erg belangrijk dat een bedrijf als Booking.com in Nederland blijft.” Fogel wijst in het interview naar Ierland, dat bekendstaat om uiterst voordelige belastingtarieven voor grote bedrijven.

De afzwaaiende bewindsman wijst op de afspraken die internationaal zijn gemaakt voor een minimumwinstbelasting. Die moet voorkomen dat landen een “race to the bottom” houden en met zeer lage belastingtarieven multinationals proberen te lokken. Voor grote bedrijven is vooral voorspelbaarheid belangrijk in het belastingbeleid, zo benadrukt Van Rij.