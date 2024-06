Habeck waarschuwt China: steun Rusland heeft economische gevolgen

De Duitse minister voor Economische Zaken Robert Habeck heeft China gewaarschuwd dat de steun van het land aan Rusland economische gevolgen heeft. China stelt zich formeel op als neutrale partij na de Russische inval in Oekraïne, maar haalt de banden met Rusland wel steeds verder aan. Dat heeft de relatie tussen China en Europa onder druk gezet, zei Habeck tijdens zijn bezoek aan Beijing.

De Europese Unie kijkt de laatste jaren kritischer naar import uit China en Chinese bedrijven die met vermeende oneerlijke overheidssteun de Europese markt op gaan. Dat is volgens Habeck niet los te zien van wat hij als Chinese steun voor Rusland ziet. “We zouden niet zo onverbiddelijk zijn in onze analyses van onze afhankelijkheid van grondstoffen en technische goederen als deze oorlog, en de steun van China aan Rusland, niet had bestaan”, zei de minister. “Onze directe relatie is al negatief beïnvloed.”

De handelsspanningen tussen China en de EU lopen op. Brussel kondigde onlangs aan extra importheffingen te willen invoeren voor elektrische auto’s uit China, omdat die met hulp van overheidssteun Europese stekkerauto’s zouden wegconcurreren. China zinspeelde op tegenmaatregelen, zoals barrières voor de import van varkensvlees uit de EU.

De dreigende verhoging van importheffingen op Chinese elektrische auto’s is niet populair in Duitsland, het thuisland van autoconcerns als BMW, Mercedes-Benz en Volkswagen. Voor die fabrikanten is China de belangrijkste markt en ze vrezen vergeldingsacties.

Habeck zei tijdens zijn bezoek aan de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie in Beijing dat Europese maatregelen tegen Chinese auto’s niet als strafheffingen moeten worden gezien. Het zou veeleer om een maatregel gaan die het speelveld gelijk moet trekken voor Europese en Chinese autofabrikanten. De Duitse minister riep de Chinese regering op om het rapport met de bevindingen van de EU over subsidies voor elektrische auto’s goed te lezen.

Voorzitter Zheng Shanjie van de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie, een machtig staatsagentschap, zei er alles aan te doen “om Chinese bedrijven te beschermen”. Tegelijkertijd liet de Chinese regering weten open te staan voor gesprekken over de handelstarieven. De Chinese handelsminister Wang Wentao zei na een gesprek met Habeck dat hij de heffingen zaterdagavond zou bespreken met EU-commissaris voor Handel Valdis Dombrovskis.