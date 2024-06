Madagaskar krijgt geld via nieuw klimaatverbond IMF en Wereldbank

Madagaskar ontvangt als eerste land ter wereld financiële hulp via een nieuw samenwerkingsverband voor klimaatactie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank. In het kader van dit programma leent het IMF zo’n 321 miljoen dollar uit aan Madagaskar.

Het Afrikaanse eiland, een van ’s werelds armste landen, is kwetsbaar voor de gevolgen van de opwarming van de aarde zoals droogte of orkanen. Via de zogeheten Resilience and Sustainability Facility willen de Wereldbank en het IMF nauwer samenwerken met elkaar en andere partijen om landen te helpen zich aan te passen aan klimaatverandering. Los van de klimaatlening verstrekt het IMF ook 337 miljoen dollar voor economische stabiliteit in het land.

De Wereldbank, ’s werelds grootste financier van ontwikkelingssamenwerking, richt zich in Madagaskar onder andere op de uitbreiding van hernieuwbare energie. Dat moet meer inwoners toegang geven tot elektriciteit. Daarnaast werkt het instituut aan hervormingen van de mijnbouwsector in het land. In de bodem van Madagaskar zitten grondstoffen als grafiet en kobalt, die belangrijk zijn voor de energietransitie. Een nieuwe mijnbouwcode moet de winning van die delfstoffen aantrekkelijker maken voor buitenlandse investeerders, maar tegelijkertijd verduurzamen.