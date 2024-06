Socialemediaplatform X gaat geld vragen voor livestreams

Socialemediaplatform X wil dat gebruikers gaan betalen om livebeelden uit te zenden via het berichtenplatform. Binnenkort is de functie voor livestreamen alleen nog maar beschikbaar voor mensen die op zijn minst een premiumabonnement hebben, maakte het techbedrijf bekend. Dat abonnement kost in Nederland 8 euro per maand.

Onder eigenaar Elon Musk zoekt het voormalige Twitter, dat hij in 2022 voor 44 miljard dollar kocht, naar nieuwe inkomstenbronnen om het bedrijf minder afhankelijk te maken van adverteerders. Bepaalde diensten die voorheen gratis waren, zijn daardoor alleen voorbehouden aan betalende abonnees. Zo maakte X eerder de omstreden beslissing om blauwe verificatievinkjes voor accounts tegen betaling aan te bieden.

De aankondiging van X om gratis livestreamen af te schaffen leidde meteen tot kritiek. Mensen die livebeelden willen uitzenden, zullen zo eerder uitwijken naar YouTube of Twitch, waarmee X eerder juist zei te willen concurreren.