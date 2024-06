Beleggers letten komende beursweek op belangrijk inflatiecijfer VS

Beleggers letten de komende beursweek vooral op een belangrijk inflatiecijfer dat vrijdag uit de Verenigde Staten komt. De Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve ziet dit cijfer als de belangrijkste graadmeter voor de prijsontwikkeling en dus van groot belang voor het rentebeleid van de Fed.

Beleggers hopen dat de Amerikaanse inflatie in mei verder is afgekoeld. Bij een zwakkere inflatie kan de Fed eerder overgaan tot een renteverlaging. Tijdens de vergadering eerder deze maand lieten beleidsmakers van de centrale bank de rente opnieuw onveranderd. Centralebankpresident Jerome Powell zei dat de inflatie in de VS weliswaar is afgenomen, maar nog steeds te hoog is. De beleidsmakers besluiten eind volgende maand opnieuw over de rente.

Uit Frankrijk komt vrijdag ook een inflatiecijfer. Statistiekbureau INSEE publiceert dan de voorlopige consumentenprijzen van juni. In mei lagen de consumentenprijzen 2,3 procent hoger dan een jaar eerder. De ontwikkeling van de kosten van het dagelijks leven van de Fransen kan ook invloed hebben op de vervroegde parlementsverkiezingen in het land, die volgende week zondag beginnen.

Verder krijgen beleggers wat bedrijfsresultaten te verwerken. Zo komt FedEx dinsdag met resultaten over het afgelopen gebroken boekjaar. De Amerikaanse post- en pakketbezorger presteerde in zijn derde kwartaal beter dan verwacht, mede dankzij kostenbesparingen en het schrappen van banen. FedEx meldde daarbij aandeelhouders te belonen door voor 5 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen.

Nike maakt donderdag resultaten over het afgelopen boekjaar bekend. Daarbij wordt onder meer gekeken naar hoeveel sportschoenen en andere producten het Amerikaanse sportmerk heeft verkocht. Eerder deze maand werd bekend dat Nike ongeveer 2 procent van zijn personeel heeft ontslagen als onderdeel van een plan om 2 miljard dollar te besparen. Maandag publiceert ook techinvesteerder Prosus op het Damrak resultaten over zijn boekjaar.

De Amerikaanse beurzen bewogen afgelopen handelsweek rond recordniveaus, vooral door sterke koersstijgingen van Nvidia. Het AI-chipbedrijf was even het waardevolste bedrijf ter wereld met een beurswaarde van ruim 3,3 biljoen dollar. Donderdag ging die positie echter weer naar Microsoft. In Amsterdam zorgde onder meer ASMI voor hogere AEX-standen, maar vrijdag eindigde het chipbedrijf als een van de grootste dalers.