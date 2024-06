WSJ: Apple praat met Meta over AI-model in systeem verwerken

Apple en het moederbedrijf van Facebook gaan mogelijk samenwerken op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Apple en Facebook-eigenaar Meta hebben gesprekken gevoerd over het integreren van het generatieve AI-model van Meta in het nieuwe AI-systeem Apple Intelligence. Dit meldt The Wall Street Journal (WSJ) op basis van ingewijden.

Apple voert volgens de bronnen soortgelijke gesprekken met AI-startups Anthropic and Perplexity. Een onderdeel van de gesprekken is om de drie partners via Apple Intelligence abonnementen voor hun diensten te laten verkopen. De bronnen benadrukken dat de deals nog niet rond zijn en kunnen mislukken.

Met de samenvoeging zou Apple beter kunnen concurreren in toepassingen voor AI. Het techconcern loopt op dit gebied achter op andere grote techbedrijven. Eerder werd bekend dat Apple gaat samenwerken met OpenAI, waardoor ChatGPT beschikbaar wordt op iPhones. Apple is ook in gesprek met Alphabet, het bedrijf achter Google, voor een licentie om het AI-model van Google te mogen gebruiken.