Aandacht voor resultaten techinvesteerder Prosus op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar Prosus. De techinvesteerder behaalde in het afgelopen boekjaar voor het eerst een winst met zijn e-commerceactiviteiten, die bestaan uit een reeks van bedrijven als iFood in Brazilië en PayU in India. Het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, maakt geen deel uit van de e-commercetak van Prosus.

De techinvesteerder maakt zich ook op voor wisseling aan de top. Prosus liet vorige maand al weten dat Fabricio Bloisi per 1 juli de hoogste baas wordt. Hij vervangt interim-topman Erwin Tu, die tijdelijk de taken overnam van Bob van Dijk na zijn vertrek in september vorig jaar.

De AEX-index koerst af op een vrijwel vlak begin van de laatste week van juni. De hoofdindex is deze maand al ruim 2 procent gestegen en bereikte vorige week nog een nieuw slotrecord. De stemming op de beursvloeren wordt onder meer gesteund door de hoge verwachtingen rond kunstmatige intelligentie (AI), die voor sterke koerswinsten in de tech- en chipsector hebben gezorgd.

De week lijkt verder rustig te beginnen. Beleggers wachten vooral op een belangrijk inflatiecijfer dat vrijdag uit de Verenigde Staten komt. De Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve ziet dit cijfer als de belangrijkste graadmeter voor de prijsontwikkeling en dus van groot belang voor het rentebeleid van de Fed.

Het statistiekbureau CBS meldde verder dat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal sterker is gekrompen dan eerder werd gedacht. Volgens een nieuwe raming bedroeg de krimp 0,5 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Eerder werd een krimp van 0,1 procent gemeld. De grotere krimp komt volgens het CBS vooral door een neerwaartse bijstelling van de uitvoer.

De Aziatische aandelenmarkten gingen overwegend omlaag. De Nikkei in Tokio klom 0,5 procent, mede dankzij een waardedaling van de Japanse yen. De Japanse viceminister van Financiën waarschuwde daarbij dat de autoriteiten indien nodig zullen ingrijpen om de waarde van de munt te stutten. De beurzen in Hongkong en Shanghai verloren 0,7 procent.

Op het Damrak zal Envipco mogelijk profiteren van een positief analistenrapport. De kenners van de Finse bank gaven de maker van statiegeldmachines een koopadvies.

De euro was 1,0698 dollar waard, tegen 1,0693 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie minder op 80,71 dollar. Brentolie werd ook iets goedkoper op 85,23 dollar per vat.