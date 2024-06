Apple iets hoger op Wall Street ondanks dreiging EU-boete

Aandelen Apple gingen maandag aan het begin van de handel op Wall Street iets omhoog. Volgens de Europese Commissie schendt de iPhone-maker met zijn App Store de EU-regels die de macht van grote internetplatforms moeten beteugelen. Als Apple die voorlopige conclusie niet kan weerleggen, dreigt een miljardenboete voor het techbedrijf.

Apple hindert volgens Brussel appontwikkelaars om consumenten naar alternatieve kanalen met aanbiedingen en content te geleiden. Ze mogen van Apple in de App Store klanten bijvoorbeeld niet doorverwijzen naar lagere prijzen buiten Apples appwinkel. Apple blokkeert dat, omdat het bedrijf dan geen of minder commissie opstrijkt. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde daarnaast dat Apple en Facebook-eigenaar Meta mogelijk gaan samenwerken op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Het aandeel won 0,1 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent hoger op 39.236 punten. De bredere S&P 500-index stond een fractie lager op 5462 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent tot 17.667 punten.

De New Yorkse beurzen schommelen nog altijd rond recordniveaus. Dat komt vooral door de sterke koerswinsten van grote bedrijven als Nvidia, die profiteren van het optimisme rond AI. Nvidia, dat AI-chips verkoopt en vorige week nog even het waardevolste bedrijf ter wereld werd, zakte in de afgelopen twee handelsdagen echter bijna 7 procent. Maandag ging Nvidia verder omlaag en verloor 3,8 procent. Het aandeel is dit jaar zo’n 160 procent in waarde gestegen.

Beleggers kijken deze week verder vooral uit naar het favoriete inflatiecijfer van de Federal Reserve, dat vrijdag verschijnt. Dat cijfer speelt een grote rol in het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Ook komen pakketbezorger FedEx (plus 1,1 procent) en sportmerk Nike (min 0,1 procent) later deze week met resultaten.

Boeing won 0,6 procent. Amerikaanse aanklagers adviseren het ministerie van Justitie dat het Boeing aanklaagt. De vliegtuigbouwer zou de voorwaarden hebben geschonden van een schikking rond twee dodelijke crashes met de geplaagde 737 MAX-toestellen, melden bronnen aan persbureau Reuters. Het ministerie van Justitie moet voor 7 juli beslissen of het Boeing zal vervolgen.

De euro was 1,0703 dollar waard, tegen 1,0693 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 80,65 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent goedkoper, op 85,18 dollar per vat.