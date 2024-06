Apple voegt apps van Chinese e-retailers toe aan Vision Pro

Apple gaat apps van de twee grootste e-retailers van China toevoegen aan het app-assortiment van de mixed-realitybril Vision Pro. Het gaat om Taobao van Alibaba en JD.com, waar techconcern Tencent een groot belang in heeft.

De 3500 dollar kostende Vision Pro is vanaf vrijdag 28 juni in de schappen van winkels in China, Japan en Singapore te vinden. De bril kwam in februari al in de Verenigde Staten uit, maar viel niet echt in de smaak. Naast de hoge prijs, is de missende ondersteuning voor en beschikbaarheid van apps daar een grote reden voor. Wie bijvoorbeeld een Netflix-film met de Vision Pro wil kijken moet via webbrowser Safari naar de website van Netflix, want een Vision Pro-app is er niet.

Met apps van de Chinese e-retailers hoopt Apple het tij in Azië te keren. Zo kunnen Vision Pro-gebruikers met de Taobao-app virtuele ritjes in de zelfrijdende auto’s van Xiaomi maken en hun huis virtueel inrichten met de JD.com-app.

De Vision Pro is vanaf 28 juni ook in Australië, Canada, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk beschikbaar voor 3999 euro. Wanneer de bril naar Nederland komt, is nog niet bekend.