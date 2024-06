Chipbedrijven omlaag op Damrak, AEX sluit met kleine winst

De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML waren de grootste verliezers maandag bij de hoofdfondsen op het Damrak. De AEX, de hoofdbeursgraadmeter in Amsterdam, sloot de handelsdag met een kleine winst af, nadat maandagochtend kort na de opening nog een verlies genoteerd werd. Verzekeraar ASR en het Italiaanse investeringsbedrijf Exor voerden de stijgers aan.

De AEX noteerde bij het slot van de beurs 0,1 procent hoger op 926,40 punten. Vorige week donderdag tikte de hoofdindex nog een nieuw slotrecord aan, maar ging het weekend uiteindelijk met een verlies in. De MidKap steeg 1,2 procent tot 890,69 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen noteerden plussen tot 1 procent.

Besi, ASML en ASMI leverden tot 2,7 procent in. De chipbedrijven zakten in navolging van branchegenoot Nvidia op de New Yorkse beurs. Het AI-chipbedrijf was vorige week even het waardevolste bedrijf ter wereld, maar zakte in de afgelopen twee handelsdagen bijna 7 procent. Maandag ging Nvidia in New York verder omlaag en verloor 5 procent.

Exor won 2,2 procent in de AEX, ASR ging aan kop met een winst van ruim 2,5 procent. Prosus deed maandag de boeken open. De techinvesteerder boekte het afgelopen boekjaar voor het eerst een winst met zijn e-commerceactiviteiten. De totale omzet steeg met 19 procent en analisten spraken van sterke resultaten. Bij het slot van de beurs in Amsterdam werd het aandeel desondanks 0,2 procent lager gezet.

Beleggers kijken deze week verder uit naar een belangrijk inflatiecijfer uit de Verenigde Staten dat vrijdag komt. Voor de Amerikaanse Federal Reserve is dit cijfer de belangrijkste graadmeter voor de prijsontwikkeling en is daarom van groot belang voor het rentebeleid van de Fed.

Bij de middelgrote fondsen voerde sportschoolketen Basic-Fit de stijgers aan, met een winst van 3,7 procent, nipt gevolgd door het Spaanse investeringsplatform Allfunds. De aanbieder van postkluisjes InPost leverde de winst van eerder op de dag in en ging de handelsdag uit met een min van 0,7 procent. Van Lanschot Kempen voerde de schaarse dalers in de MidKap aan. De bank werd 1,7 procent lager gezet.

De euro was 1,0724 dollar waard, tegen 1,0693 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 81,55 dollar. Brentolie werd ook 0,8 procent duurder op 85,94 dollar per vat.