Experts verwachten dat huizenprijzen verder stijgen

Woningmarktkenners denken dat de huizenprijzen de komende maanden verder stijgen. De sterk stijgende lonen hebben er mede voor gezorgd dat de prijzen voor woningen een nieuw record hebben bereikt, hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster maandag bekendgemaakt.

In mei moesten kopers gemiddeld 445.430 euro betalen voor een bestaande woning. Matthijs Korevaar, universitair hoofddocent op het gebied van de woningmarkt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, legt uit dat de lonen al een poosje harder stijgen dan de prijzen van goederen. Hierdoor kunnen mensen meer uitgeven aan een woning. Samen met een krap aanbod drijft dit de prijzen op. Ook is de hypotheekrente inmiddels gestabiliseerd, nadat die in de afgelopen periode flink was gestegen.

ING-econoom Sander Burgers verwacht dat de stijging de komende maanden verder doorzet, omdat de lonen blijven stijgen. Wel denkt hij dat het tempo van de stijging iets gaat afzwakken. Ook Rabobank-econoom Carola de Groot rekent op een verdere stijging van de huizenprijzen.

“De krapte op de woningmarkt kan mogelijk nog verder toenemen”, waarschuwt Burgers. “Dat betekent dat het aanbod en de keuzemogelijkheden verder slinken.” De Groot merkt op dat er op dit moment weinig huizen te koop staan en er ook weinig nieuwe huizen worden opgeleverd.

Het is moeilijk om op korte termijn snel meer aanbod te creëren, volgens Burgers. De bestaande voorraad beter benutten kan op korte termijn wel soelaas bieden, denkt hij. Zo zou het kabinet woningdelen kunnen stimuleren en hospitaverhuur vergemakkelijken.

Ook hypotheekadviseur De Hypotheker signaleert dat de stijging van de huizenprijzen versnelt. “Op basis van de hypotheekaanvragen en woningwaardes in de lopende maand juni blijkt een stijging van ruim 11 procent ten opzichte van juni 2023. Vooral de laatste weken lopen de huizenprijzen fors op.”

Op sommige plekken stijgen de prijzen van woningen sterker dan op andere, merkt Korevaar op. Het nieuwe kabinet zou zich moeten focussen op het bouwen van nieuwe huizen in gebieden waar de huizenprijzen het hoogst zijn, want daar kan nieuwbouw het grootste effect hebben, redeneert hij.